Insomniac potrebbe lanciare Venom su PS5 prima dell'uscita di Marvel's Wolverine, con Spider-Man 3 a seguire

Siamo di fronte a voci di corridoio del genere più selvaggio, ma secondo lo youtuber TheMaggShow, che in passato ha fornito informazioni parzialmente corrette, è possibile che Insomniac Games abbia un programma di uscite già definito per i prossimi anni, tutto imperniato su personaggi Marvel.

La cosa che risulta sorprendente, nelle "rivelazioni" dello youtuber (che però non hanno alcuna base solida, per il momento), è il fatto che Marvel's Wolverine non sarebbe previsto come prossimo gioco in arrivo da parte del team, con il vociferato gioco su Venom che dovrebbe arrivare prima.

Nonostante non sia mai stato annunciato ufficialmente, a differenza del titolo sul celebre X-Man, i lavori su Venom sarebbero in fase più avanzata, forse anche perché si tratterebbe di un progetto di dimensioni minori o comunque più in linea con quanto già effettuato dagli sviluppatori.