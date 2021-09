Marvel's Wolverine è il nuovo gioco di Insomniac Games per PS5, presentato in video

In occasione del PlayStation Showcase è stato annunciato il prossimo gioco di Insomniac Games, esclusivo per PS5: Marvel's Wolverine. Il breve filmato visto all'evento non ha mostrato nulla del gioco, ma ha solo presentato il progetto e il personaggio. Difficile dire a che punto dello sviluppo sia, ma conoscendo Insomniac potrebbe essere più avanzato di quanto si pensi.

Sinceramente è difficile determinare lo stato dello sviluppo di Marvel's Wolverine, visto quanto poco è stato mostrato, ma indubbiamente un altro gioco con licenza Marvel di Insomniac è interessante a prescindere. visti i risultati con i precedenti.

C'è anche da dire che lo sviluppatore di Marvel's Spider-Man ha presentato ben due giochi durante l'evento, dopo aver lanciato in tempi recenti Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart. Probabilmente è uno degli studi tripla A più produttivi al mondo, se non il più produttivo in assoluto, vista la quantità di progetti che riesce a portare avanti contemporaneamente.