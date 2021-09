Vampire: The Masquerade - Bloodhunt per PS5 confermato con trailer al PS Showcase

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt è stato confermato ufficialmente per PS5 con un nuovo trailer al PS Showcase di stasera che sancisce la collaborazione fra gli autori del gioco e Sony.

Annunciato a giugno, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt è il tanto chiacchierato battle royale basato sul celebre franchise, che mette l'uno contro l'altro potenti vampiri appartenenti a casate differenti.

"Un tradimento infame ha scatenato una guerra fra vampiri, che sono anche a rischio di annientamento da parte della società segreta nota come Entità", si legge nella sinossi ufficiale. "Usa i tuoi poteri sovrannaturali, le tue armi e la tua arguzia in questo gioco battle royale in terza persona per dominare la notte e ripristinare la masquerade."

"Cibati di sangue potente per aumentare il tuo potere e caccia utilizzando le tue abilità e i tuoi sensi sovrannaturali. Mentre Praga è in lockdown, ignora la forza di gravità e colpisci da qualsiasi direzione inseguendo il dominio sulla notte."

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt sarà dunque disponibile su PC e PlayStation 5 nel corso del 2021