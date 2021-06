Bloodhunt è il battle royale di Vampire: The Masquerade, trailer alla Summer Game Fest

Bloodhunt è il nome ufficiale del battle royale basato su Vampire: The Masquerade, presentato con un trailer alla Summer Game Fest 2021.

Annunciato alcuni mesi fa, Bloodhunt uscirà nel corso del 2021, per il momento nella sola versione PC via Steam, e proprio da lì arrivano i dettagli sul gioco.

Un tradimento infame ha scatenato una guerra fra vampiri, che sono anche a rischio di annientamento da parte della società segreta nota come Entità. Usa i tuoi poteri sovrannaturali, le tue armi e la tua arguzia in questo gioco battle royale in terza persona per dominare la notte e ripristinare la masquerade.

Bloodhunt, uno dei personaggi del gioco.

Cibati di sangue potente per aumentare il tuo potere e caccia utilizzando le tue abilità e i tuoi sensi sovrannaturali. Mentre Praga è in lockdown, ignora la forza di gravità e colpisci da qualsiasi direzione inseguendo il dominio sulla notte.

Scegli con quale clan allearti per definire il tuo stile di gioco ed esprimi la tua personalità creando look unici, che verranno ricordati dai tuoi rivali.

Forma alleanze empie o combatti da solo, lontano dallo sguardo degli esseri umani. I cacciatori diventano prede: combatti fino all'ultima goccia per diventare il vampiro definitivo e ripristinare l'ordine.