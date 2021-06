Monster Hunter Stories 2: nuovo story trailer dalla Summer Game Fest

Capcom ha pubblicato un spettacolare nuovo story trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins durante la Summer Game Fest. Il gioco uscirà il 9 luglio 2021 su Nintendo Switch e su PC.

Il video ha approfondito la storia che farà da fil rouge a tutta l'esperienza e ha approfondito un po' il background dei personaggi. Non sono mancati anche i mostri, veri e propri protagonisti della serie.

Durante il video il publisher giapponese ha mostrato i contenuti della versione Deluxe del gioco, ovvero delle parti di armatura e dei vestiti sia per il protagonista, sia per i suoi simpatici compagni.

Un altro costume che sarà possibile scaricare è il vestito Kamura Maiden per Ena. Abbiamo potuto dare un'occhiata anche ai tre nuovi amiibo del gioco, Ena, Razewing Ratha e Tsukino e scoperto che sarà possibile collegare i salvataggi tra Monser Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins per ottenere due speciali armature in entrambi i giochi.