Planet of Lana è un nuovo affascinante platform adventure per PC e Xbox, trailer

Planet of Lana è stato annunciato nel corso della Summer Game Fest in questi minuti e si tratta di un nuovo e affascinante platform adventure con ambientazione fantascientifica ma alquanto fiabesca, che presenta un mondo dove tecnologia e natura hanno ritrovato una sorta di equilibrio.

Caratterizzato da un meraviglioso stile grafico che ricorda l'animazione nipponica, con qualche venatura in stile Studio Ghibli, Planet of Lana è un platform adventure in 2D che richiama un po' la struttura di Limbo e Inside, ma con uno stile completamente diverso.

L'uscita è prevista per il 2022 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, ancora senza una data precisa.

Una ragazza e il suo fedele amico intraprendono una missione di salvataggio in un mondo variopinto, popolato da macchine senza cuore e bizzarre creature. Planet of Lana è un puzzle game cinematografico d'avventura, contornato da una saga sci-fi epica che si districa tra intere galassie e secoli.

Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso. La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto. Ma questa non è la storia di una guerra. Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza.