Vampire: The Masquerade diventa un battle royale nel 2021, teaser trailer

Vampire: The Masquerade ha anche un action game in stile battle royale in sviluppo, in questo caso da parte del team svedese Sharkmob, che intende lanciare il particolare titolo nel 2021, presentandolo con un nuovo teaser trailer.

"Abbiamo parlato tempo fa del fatto che stavamo lavorando a una proprietà intellettuale classica, un cult", hanno detto gli sviluppatori al riguardo. "Possiamo ora dire con orgoglio che si tratta di un gioco ambientato nell'universo di Vampire: The Masquerade".

Trattandosi originariamente di un gioco di ruolo classico di tipo "pen and paper", immaginiamo che un battle royale sfrutti soprattutto la particolare ambientazione e l'universo di riferimento per la costruzione di scenari e personaggi a tema, perché per il resto dovrebbe divergere alquanto dalle esperienze standard della serie.

Il nuovo battle royale su Vampire: The Masquerade è chiaramente incentrato sul multiplayer e consente di combattere all'interno della classica guerra tra fazioni che contraddistingue l'universo di riferimento, mettendo in scena combattimenti sui tetti di Praga.

"Scegli il tuo stile di combattimento, vai da solo o insieme ad altri, combattete rivali e l'Entità ostile che è intenzionata a sterminare tutti i vampiri", si legge nella descrizione, "Utilizzate i vostri poteri sovrannaturali, armi e sangue per diventare più forti in modo da cacciare, combattere e sopravvivere alla notte. Il gioco è previsto arrivare nella seconda metà del 2021".

Non sappiamo ancora su quali piattaforme sia previsto il battle royale di Vampire: The Masquerade, ma visto il periodo di uscita immaginiamo si tratti di PC, PS5 e Xbox Series X e Series S, in attesa di ulteriori informazioni.

Nel frattempo, Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 ha una nuova narrative designer, che farà proseguire i lavori sul gioco maggiore incentrato sul brand, speriamo senza intoppi.