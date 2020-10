Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 ha una nuova narrative designer

Nonostante i tanti intoppi, il travagliato sviluppo di Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 procede senza sosta. Oggi Paradox e Hardsuit Labs hanno annunciato che Samantha Wallschlaeger sarà la nuova lead narrative designer dell'atteso gioco di ruolo.

Samantha Wallschlaeger ha già un curriculum ricco di grandi progetti alle sue spalle. Avendo lavorato in BioWare, ArenaNet e Monolith, Wallschlaeger ha al suo attivo giochi del calibro di Fallout Lonestar, Mass Effect Andromeda, Star Wars: The Old Republic e Guild Wars 2.

In Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 dovrà colmare il vuoto lasciato da Chris Avellone, al centro di uno scandalo sessuale, dallo scrittore Brian Mitsoda e dal direttore creativo Ka'ai Cluney, cacciati in maniera poco amichevole dal progetto. Recentemente anche il senior narrative designer Cara Ellison aveva lasciato Hardsuit Labs.

Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 nel frattempo è stato rinviato al prossimo anno, nella speranza che gli assestamenti del team di sviluppo aiutino il gioco ad essere all'altezza delle aspettative.

Guess what, y'all? I'm now the lead narrative designer at Hardsuit Labs!! 🎉🎉🎉

At this point, I'll just be supporting my new team in whatever tiny ways I can. But I'm so excited for future stuff, and so happy to be working with these wonderful folks!