Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 è stato classificato in USA: l'uscita è finalmente vicina?

Considerando i numerosi posticipi e cambi di direzione è sconsigliabile prenderla per una prova certa del suo prossimo arrivo sul mercato, ma Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 è stato recentemente classificato dall'ESRB, cosa che potrebbe far pensare a un'uscita vicina, forse.

L'Entertainment Software Racing Board, ovvero l'ente preposto alla classificazione dei videogiochi per fasce d'età in USA in base ai contenuti di questi, ha recentemente pubblicato la classificazione ufficiale di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2, cosa che può far pensare a un lancio in dirittura d'arrivo.

Solitamente, queste classificazioni avvengono alcuni mesi prima dell'uscita dei giochi, e trattandosi in questo caso di un progetto atteso per anni ogni momento potrebbe essere quello buono per annunciare finalmente una svolta e un effettivo periodo di uscita.