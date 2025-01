Silent Hill f e Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 sono stati classificati in Corea del Sud

Come sempre, il fatto che i giochi risultino all'interno del catalogo non significa necessariamente che la loro uscita sia vicina, ma è possibile, quantomeno, che possano emergere delle informazioni al riguardo, perché evidentemente i progetti stanno proseguendo ed evolvendo verso uno stato di maggiore completezza.

Dalle consuete ricerche sono emersi altri due titoli che risultano ora classificati in Corea del Sud presso l'ente preposto alla catalogazione dei prodotti videoludici: si tratta di Silent Hill f e Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 .

Due giochi molto attesi

Grande curiosità la suscita in particolare Silent Hill f: si tratta di uno dei nuovi progetti legati alla serie annunciati da Konami durante la Silent Hill Transmission che svelò anche Silent Hill 2 Remake.

La qualità di quest'ultimo ha sicuramente rinnovato l'attenzione sulla serie, cosa che ci fa guardare con una certa aspettativa anche a Silent Hill f, che risultava già essere uno dei progetti più interessanti tra quelli presentati.

Purtroppo, dal suo annuncio nell'ottobre 2022 non se n'è praticamente saputo più nulla: dovrebbe trattarsi di un vero e proprio nuovo capitolo della serie principale, spostando l'ambientazione agli anni 60 in Giappone e caratterizzandosi per uno strano contrasto tra elementi di meraviglia e di orrore in uno strano mondo.

Particolarmente interessante anche il fatto che sia scritto da Ryūkishi07, uno dei più apprezzati autori di Visual Novel tra le quali troviamo la serie When They Cry.

Per quanto riguarda Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 invece ne sappiamo sicuramente di più: il gioco destinato a recuperare la gloriosa proprietà intellettuale in questione, ora in mano a Paradox, ha attraversato una genesi estremante complessa, con lo sviluppo iniziato quasi dieci anni fa e passato di mano in mano.

Ora è in sviluppo presso The Chinese Room ed è stato rinviato ancora l'estate scorsa, ma dovrebbe arrivare nel corso del 2025.