Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 appare nel database dell'ESRB, presto l'annuncio della data di uscita?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è apparso all'interno del database dell'ESRB, l'ente ufficiale per la classificazione dei videogiochi in Nord America, il che suggerisce che presto potrebbero arrivare novità circa la data di uscita del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Del resto il gioco è atteso durante la prima metà dell'anno e solitamente quando arrivano segnali dagli enti di classificazione (oltre all'ESRB in precedenza è stato valutato anche in Corea del Sud) segue l'annuncio di una data di uscita. A questo punto rimaniamo in attesa di possibili comunicazioni da parte di The Chinese Room e Paradox Interactive, che nel caso riporteremo sulle nostre pagine il prima possibile.