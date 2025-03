Amazon Music Unlimited è gratis per i primi tre mesi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera

Siete in cerca di un servizio in abbonamento musicale comodo da utilizzare? Potreste allora essere interessati alla prova gratuita di Amazon Music Unlimited, la versione premium dell'abbonamento di Amazon. In questo momento la promozione vi permette di ottenere 3 mesi di accesso completamente gratuito. In pratica è un risparmio di 32,97€. Se siete interessati al servizio, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Questa offerta promozionale per un periodo d'uso gratuito di 3 mesi è valida fino alle 17:00 del 16 aprile 2025. Il prezzo mensile del servizio è 10,99€. Ricordate che dopo la prova gratuita il rinnovo è automatico, quindi se non volete proseguire dovrete cancellare l'abbonamento prima della scadenza. Questa promozione potrebbe essere disponibile solo per i nuovi clienti, ma consigliamo di accedere alla pagina di Amazon sopra indicata per averne la conferma.