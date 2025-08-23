UGREEN USB HUB Tipo-C: docking station multifunzione in offerta su AliExpress

L'UGREEN USB HUB Tipo-C è disponibile su AliExpress a un prezzo speciale: da 22,31€ scende a 19,31€ grazie al coupon ITBTS03, che garantisce uno sconto di 3€. Il codice è valido fino al 27/08, utilizzabile una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte. Acquista qui UGREEN USB HUB in offerta.

Questo hub si distingue per la sua versatilità: in un formato compatto offre porte HDMI 4K, VGA, RJ45 Ethernet, USB 3.0, lettori SD e TF e ingresso da 3,5 mm per cuffie e microfono. In più supporta la ricarica pass-through fino a 100W, permettendo di alimentare il laptop senza rinunciare alle altre connessioni.