Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è in prova gratuita su Nintendo Switch, ma non per tutti

Al più recente Nintendo Partner Direct , la compagnia di Kyoto ha messo in mostra il primo trailer di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il nuovo capitolo della serie di giochi di ruolo d'azione di Capcom . Si tratta di uno dei molti giochi interessanti in arrivo e, nell'attesa, alcuni potrebbero pensare di recuperare i vecchi capitoli.

La prova gratuita di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è solo per gli abbonati

Come probabilmente saprete, la possibilità di usare la versione di prova gratuita di Nintendo Switch è una funzione esclusiva degli abbonati a Nintendo Switch Online, il servizio per le console della grande N.

Ricordiamo che una volta scaricato Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, così come ogni altro giochi della prova gratuita, potete giocare senza limiti fino a quando la promozione è attiva, in questo caso fino al 28 agosto. Anche se in circa sei giorni è difficile finire un videogioco, chi ha molto tempo e molta dedizione potrebbe anche provare a vivere il grosso dell'avventura senza spendere un singolo centesimo. Si parla infatti di oltre 40 ore per la sola trama, ma per il 100% si può facilmente arrivare oltre le 100 ore.

In ogni caso, la prova gratuita è un'ottima funzione da sfruttare se siete abbonati e può aiutarvi a farvi un'idea se questo tipo di gioco può interessarvi, anche solo per decidere se comprare il terzo capitolo, che ricordiamo è stato annunciato per Nintendo Switch 2, PC, PS5 e Xbox Series.