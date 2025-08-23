Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è in prova gratuita su Nintendo Switch, ma non per tutti

Al più recente Nintendo Partner Direct, la compagnia di Kyoto ha messo in mostra il primo trailer di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il nuovo capitolo della serie di giochi di ruolo d'azione di Capcom. Si tratta di uno dei molti giochi interessanti in arrivo e, nell'attesa, alcuni potrebbero pensare di recuperare i vecchi capitoli.
Ora, potete provare il precedente gioco - Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - grazie alla prova gratuita in versione Nintendo Switch. Come sempre, però, non è accessibile per tutti.
La prova gratuita di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è solo per gli abbonati
Come probabilmente saprete, la possibilità di usare la versione di prova gratuita di Nintendo Switch è una funzione esclusiva degli abbonati a Nintendo Switch Online, il servizio per le console della grande N.
Ricordiamo che una volta scaricato Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, così come ogni altro giochi della prova gratuita, potete giocare senza limiti fino a quando la promozione è attiva, in questo caso fino al 28 agosto. Anche se in circa sei giorni è difficile finire un videogioco, chi ha molto tempo e molta dedizione potrebbe anche provare a vivere il grosso dell'avventura senza spendere un singolo centesimo. Si parla infatti di oltre 40 ore per la sola trama, ma per il 100% si può facilmente arrivare oltre le 100 ore.
In ogni caso, la prova gratuita è un'ottima funzione da sfruttare se siete abbonati e può aiutarvi a farvi un'idea se questo tipo di gioco può interessarvi, anche solo per decidere se comprare il terzo capitolo, che ricordiamo è stato annunciato per Nintendo Switch 2, PC, PS5 e Xbox Series.