Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2 arrivano su Xbox

Durante lo showcase Xbox al Tokyo Game Show, Capcom ha annunciato che Monster Hunter Stories e il sequel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arriveranno finalmente anche su Xbox .

A caccia con i mostri

Già disponibile da tempo su Nintendo Switch, PC e PS4, Monster Hunter Stories è una riedizione del primo capitolo uscito originariamente su Nintendo 3DS, che torna con un comparto grafico aggiornato e in alta definezione. Nei panni di un Rider, oltre a dare la caccia ai mostri potremo reclutarli nella nostra squadra e combattere a loro fianco, con un sistema di combattimento a turni, al contrario di quello basato sull'azione della serie originale.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins è il secondo capitolo della serie spin-off. Nel gioco impersoniamo il nipote del leggendario Rider Red, e ci imbarcheremo in una grande avventura dopo aver incontrato Ena, na ragazza wyverniana a cui è stato affidato un uovo di Rathalos che racchiude una creatura di devastante potenza. Come nel precedente capitolo, potremo affrontare i Monstie in battaglia e renderli nostri compagni di squadra, tra cui creature iconiche della serie come Nergigante, Mizutsune, Kushala Daora, Teostra e così via.