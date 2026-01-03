Assetto Corsa Rally ha ricevuto l'aggiornamento 0.2, ecco le novità

Assetto Corsa Rally ha ricevuto l'aggiornamento 0.2, che arricchisce l'accesso anticipato del gioco di guida sviluppato da Supernova Games Studios con tante novità, fra contenuti extra e miglioramenti dell'esperienza.
Arrivano in primo luogo le superfici innevate, introdotte in concomitanza con un nuovo modello fisico pensato per la resa delle gomme chiodate: un passo molto importante per un simulatore di rally, che in questo modo può offrire una trasposizione fedele anche della guida sul ghiaccio, che come sappiamo segue regole ben diverse rispetto ad asfalto e sterrato.
A supportare proprio queste novità troviamo il Ghiacciodromo di Livigno, un circuito su ghiaccio realmente esistente, che gli sviluppatori hanno riprodotto in maniera estremamente fedele: si tratta di un tracciato disegnato per effettuare corsi di guida su superfici a bassa aderenza, e a cui potremo accedere nelle modalità Time Attack e Free Practice.
Per quanto riguarda invece le vetture, l'aggiornamento 0.2 introduce un'icona del rally storico: la Alpine A110 Group 4 del 1973, un'auto progettata per essere leggera, compatta e agile grazie a un motore quattro cilindri da 1,8 litri in grado di erogare circa 180 cavalli, cambio manuale a cinque rapporti e la capacità di passare da 0 a 100 Km/h in circa sette secondi.
Tanti accorgimenti
A qualche settimana dal lancio in accesso anticipato, Assetto Corsa Rally trova nell'aggiornamento 0.2 anche tanti accorgimenti realizzati per migliorare l'esperienza di gioco, in particolare un'ottimizzazione del force feedback e della frenata, nonché una gestione più credibile delle derapate.
È stata migliorata la compatibilità con volanti e dispositivi da sim racing, aggiunti nuovi suoni per motore e scarico, un primo livello audio dedicato alle gomme chiodate su neve e un setup ambientale specifico per Livigno, mentre sul piano grafico troviamo nuovi sistemi particellari per neve e polvere, ma non solo.