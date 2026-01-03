Assetto Corsa Rally ha ricevuto l'aggiornamento 0.2, ecco le novità

Per quanto riguarda invece le vetture, l'aggiornamento 0.2 introduce un'icona del rally storico: la Alpine A110 Group 4 del 1973 , un'auto progettata per essere leggera, compatta e agile grazie a un motore quattro cilindri da 1,8 litri in grado di erogare circa 180 cavalli, cambio manuale a cinque rapporti e la capacità di passare da 0 a 100 Km/h in circa sette secondi.

A supportare proprio queste novità troviamo il Ghiacciodromo di Livigno , un circuito su ghiaccio realmente esistente, che gli sviluppatori hanno riprodotto in maniera estremamente fedele: si tratta di un tracciato disegnato per effettuare corsi di guida su superfici a bassa aderenza, e a cui potremo accedere nelle modalità Time Attack e Free Practice.

Assetto Corsa Rally ha ricevuto l'aggiornamento 0.2 , che arricchisce l'accesso anticipato del gioco di guida sviluppato da Supernova Games Studios con tante novità , fra contenuti extra e miglioramenti dell'esperienza.

Tanti accorgimenti

A qualche settimana dal lancio in accesso anticipato, Assetto Corsa Rally trova nell'aggiornamento 0.2 anche tanti accorgimenti realizzati per migliorare l'esperienza di gioco, in particolare un'ottimizzazione del force feedback e della frenata, nonché una gestione più credibile delle derapate.

È stata migliorata la compatibilità con volanti e dispositivi da sim racing, aggiunti nuovi suoni per motore e scarico, un primo livello audio dedicato alle gomme chiodate su neve e un setup ambientale specifico per Livigno, mentre sul piano grafico troviamo nuovi sistemi particellari per neve e polvere, ma non solo.