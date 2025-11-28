Assetto Corsa Rally per PC è in forte sconto su Instant Gaming con le promozioni del Black Friday

Oggi sono iniziate le offerte del Black Friday di Instant Gaming , un'ottima occasione per recuperare tantissimi giochi per PC a prezzi molto conveniente. Tra le promozioni più interessanti, segnaliamo Assetto Corsa Rally : il gioco di corse su sterrato è disponibile al prezzo di 15,29 euro, con uno sconto del 49% rispetto ai 29,99 euro canonici. Aggiungendo l'IVA al 22% il prezzo finale è di 18,65 euro. Se questa offerta vi fa gola, potrete raggiungere la pagina dedicata di Instant Gaming cliccando sul box, oppure tramite questo link . Il prezzo indicato qui sopra è quello con già applicata l'IVA italiana. Raggiungendo la pagina del gioco su Instant Gaming vedrete inizialmente un prezzo più basso, in quanto le tasse vengono calcolate solo una volta raggiunta la schermata del checkout. All'acquisto ricevere un codice per riscattare il titolo su Steam.

La serie di corse di Kunos Simulazioni si sposta sullo sterrato

Assetto Corsa Rally è il nuovo capitolo della celebre serie di simulazione di guida, sviluppato da Supernova Games Studio in collaborazione con Kunos Simulazioni, che porta l'esperienza del sim racing nel mondo del rally. Grazie all'Unreal Engine 5 e a oltre 33 km di strade digitalizzate con tecnologia laser scan, il titolo offre scenari realistici e superfici variabili che mettono alla prova la sensibilità del pilota. La fisica avanzata riproduce con precisione aderenza, sospensioni, trasferimenti di carico e comportamento delle diverse tipologie di trazione, rendendo ogni vettura unica da padroneggiare.

Attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam, il gioco propone un set iniziale di 10 auto con licenza ufficiale, 4 prove speciali ispirate a competizioni reali e modalità di gioco sia online che offline. Nel tempo, il titolo riceverà numerosi aggiornamenti con nuove vetture, competizioni e funzionalità, ampliando progressivamente l'esperienza di rally digitale.