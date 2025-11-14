0

Il trailer di lancio di Assetto Corsa Rally conferma l'inizio dell'accesso anticipato

Assetto Corsa Rally è disponibile a partire da oggi in accesso anticipato su Steam, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Supernova Games Studios e 505 Games.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/11/2025
Una delle vetture di Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Articoli Video Immagini

Supernova Games Studios e 505 Games hanno pubblicato il trailer di lancio di Assetto Corsa Rally, il nuovo episodio della serie creata da Kunos Simulazioni che è disponibile a partire da oggi in accesso anticipato su Steam.

Equipaggiato con una versione evoluta del motore fisico di Assetto Corsa, il gioco utilizza l'Unreal Engine 5 per portare sullo schermo una grafica di grande impatto, che punta a replicare in maniera realistica l'intensità e la spettacolarità delle gare di rally.

Gli sviluppatori hanno fatto in modo che ogni dettaglio abbia un impatto sul comportamento della vettura: dalla superficie del terreno alle condizioni meteorologiche, dal momento della giornata alle regolazioni della macchina, con il talento del pilota a raccordare tutti questi aspetti per ottenere la vittoria.

Assetto Corsa Rally: abbiamo provato lo sterrato di Supernova Game Studios Assetto Corsa Rally: abbiamo provato lo sterrato di Supernova Game Studios

I tracciati di Assetto Corsa Rally, riprodotti mediante tecnologia laser-scan, spaziano dai percorsi sterrati del Galles ai segmenti asfaltati dell'Alsazia, restituendo un ventaglio di situazioni che mettono alla prova qualunque stile di guida.

Un pacchetto già corposo

Annunciato un mese fa, Assetto Corsa Rally si presenta all'appuntamento con l'accesso anticipato forte di una quantità di contenuti notevole, che include dieci auto su licenza ufficiale come la Lancia Delta HF Integrale, la Fiat 131 Abarth Gr.4, la Citroen Xsara WRC e la Lancia Rally 037 EVO 2.

Non mancano inoltre auto moderne come la Hyundai i20N Rally2 e la Peugeot 208 Rally4, con oltre trenta vetture che arriveranno nei prossimi mesi. L'offerta iniziale comprende inoltre una selezione di prove speciali reali e modalità pensate per soddisfare diverse esigenze.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il trailer di lancio di Assetto Corsa Rally conferma l'inizio dell'accesso anticipato