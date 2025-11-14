Il trailer di lancio di Assetto Corsa Rally conferma l'inizio dell'accesso anticipato

Supernova Games Studios e 505 Games hanno pubblicato il trailer di lancio di Assetto Corsa Rally, il nuovo episodio della serie creata da Kunos Simulazioni che è disponibile a partire da oggi in accesso anticipato su Steam.

Equipaggiato con una versione evoluta del motore fisico di Assetto Corsa, il gioco utilizza l'Unreal Engine 5 per portare sullo schermo una grafica di grande impatto, che punta a replicare in maniera realistica l'intensità e la spettacolarità delle gare di rally.

Gli sviluppatori hanno fatto in modo che ogni dettaglio abbia un impatto sul comportamento della vettura: dalla superficie del terreno alle condizioni meteorologiche, dal momento della giornata alle regolazioni della macchina, con il talento del pilota a raccordare tutti questi aspetti per ottenere la vittoria.

I tracciati di Assetto Corsa Rally, riprodotti mediante tecnologia laser-scan, spaziano dai percorsi sterrati del Galles ai segmenti asfaltati dell'Alsazia, restituendo un ventaglio di situazioni che mettono alla prova qualunque stile di guida.