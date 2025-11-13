Palworld Mobile sarà testabile in closed alpha a dicembre, avviate le registrazioni

L'editore Krafton ha annunciato che Palworld Mobile entrerà in fase di closed alpha nel mese di dicembre . I giocatori interessati possono già registrarsi sul sito ufficiale del gioco. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 26 novembre e richiedono un Krafton ID, nonché la partecipazione a un sondaggio. Dovete anche collegare i vostri account Google e Apple all'accounto di Krafton.

Altri dettagli

Palworld Mobile è la versione per smartphone e affini di Palworld, un adattamento che reimmagina l'universo e il gameplay del titolo originale. I giocatori potranno partire per una nuova avventura in compagnia delle misteriose creature note come Pals: esplorare vasti territori, sopravvivere in ambienti ostili, creare strumenti e oggetti, e affrontare battaglie dinamiche.

Il mondo di Palworld è tanto molto pericoloso, tra fame, freddo e nemici formidabili. L'unico mezzo per sopravvivere e prosperare sono i Pal, creature che possono diventare alleati fidati in combattimento o che possono essere sfruttate in vari modi, anche non propriamente ortodossi.

I Pal hanno tutti i loro poteri, utilizzabili in combattimento. Alcuni offrono attacchi devastanti, altri curano nei momenti più critici. Il gioco avrà anche un ampio sistema di costruzione, che permetterà di fabbricare strumenti, armi e strutture fondamentali per la sopravvivenza. Dalle prime mazze di legno alle armi da fuoco, dai piccoli banchi da lavoro alle grandi fabbriche: con l'aiuto dei Pal si può costruire e ampliare la base, fino a creare una vera e propria fortezza industriale.