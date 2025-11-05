Un brevetto richiesto da Nintendo nella lotta a Palworld verrà riesaminato in USA, con una decisione inusuale

In questo caso si tratta della volontà di riesaminare la questione e non è detto che questo porti a una respinta della richiesta (che era già stata accettata in precedenza), ma è un caso davvero particolare nella storia dell'USPTO e dimostra come la strategia adottata da Nintendo stia facendo dubitare gli enti responsabili della gestione di questi documenti.

Si tratterebbe di una situazione simile a quella emersa presso l'ufficio brevetti in Giappone, che ha di fatto rifiutato una richiesta di registrazione per un brevetto avanzata da Nintendo poiché legato a una soluzione tecnica che risulta già presente e affermata da tempo.

Brevetto a rischio

Stiamo parlando del brevetto legato alla possibilità di "evocare" un personaggio per farlo combattere in una battaglia: tale meccanica di gioco è al centro di una richiesta di brevetto avanzata da Nintendo e accettata dall'ufficio americano lo scorso settembre.

La questione aveva già sollevato notevoli polemiche, in quanto sembrava mettere a rischio anche molti altri giochi, visto che la meccanica dell'evocazione è alla base di una grande quantità di titoli e in particolare di RPG.

Qualcuno aveva considerato l'accettazione di tale brevetto un "fallimento" del sistema generale di controllo degli USA, e il tutto potrebbe aver spinto il direttore dell'ufficio americano, John A. Squires, a richiedere personalmente il riesamino del documento, considerando che "sostanziali problematiche sull'effettiva possibilità di brevetto sono emerse", ha dichiarato.