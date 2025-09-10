Nintendo e The Pokémon Company hanno registrato un brevetto sulle evocazioni che potrebbe colpire molti giochi

Nintendo e The Pokémon Company continuano la loro iniziativa sull'assicurarsi i diritti su alcune meccaniche di gameplay, in questo caso con la registrazione di un altro brevetto sulle evocazioni che potrebbe andare a colpire numerosi RPG e giochi stile "monster collector".

Si tratta probabilmente di una mossa preventiva da parte delle due compagnie, che non è detto abbiano veramente intenzione di far valere un documento del genere in sede legale contro altri titoli, ma attesta se non altro la volontà di proseguire sulla strada delle registrazioni di brevetti legati e meccaniche di gioco, che continua a risultare alquanto controversa.

In questo caso si tratta del brevetto n. 12.403.397 registrato presso l'ufficio United States Patent and Trademark Office (USPTO) e approvato da questo alcuni giorni fa, che sembra legato ai documenti precedenti sull'uso di cavalcature.