Dopo Palworld, Nintendo potrebbe accusare anche Honkai: Nexus Anima di infrangere i suoi brevetti

Secondo Florian Mueller, consulente legale alquanto noto anche in ambito videoludico per aver seguito vari casi in questo ambito, il nuovo Honkai: Nexus Anima potrebbe diventare il prossimo oggetto delle accuse di Nintendo per quanto riguarda l'infrazione dei brevetti legati alle meccaniche di gameplay, come abbiamo visto per Palworld.

Il caso di Parlworld è diventato molto famoso nei mesi scorsi: il gioco di Pocket Pair ha raggiunto un grande successo, ricalcando sotto diversi aspetti del gameplay tipico di Pokémon e anche lo stile generale nel design di varie creature, tanto che in molti pensavano al possibile arrivo di una causa da parte di Nintendo e Pokémon Company.

In effetti, la causa è poi arrivata, ma sorprendentemente non era tanto legata al design delle creature - questione più difficile da definire in sede legale - quanto piuttosto alle meccaniche stesse del gioco.