Dopo Palworld, Nintendo potrebbe accusare anche Honkai: Nexus Anima di infrangere i suoi brevetti

Secondo Florian Mueller, consulente legale alquanto noto anche in ambito videoludico per aver seguito vari casi in questo ambito, il nuovo Honkai: Nexus Anima potrebbe diventare il prossimo oggetto delle accuse di Nintendo per quanto riguarda l'infrazione dei brevetti legati alle meccaniche di gameplay, come abbiamo visto per Palworld.
Il caso di Parlworld è diventato molto famoso nei mesi scorsi: il gioco di Pocket Pair ha raggiunto un grande successo, ricalcando sotto diversi aspetti del gameplay tipico di Pokémon e anche lo stile generale nel design di varie creature, tanto che in molti pensavano al possibile arrivo di una causa da parte di Nintendo e Pokémon Company.
In effetti, la causa è poi arrivata, ma sorprendentemente non era tanto legata al design delle creature - questione più difficile da definire in sede legale - quanto piuttosto alle meccaniche stesse del gioco.
Un caso complicato
È venuto fuori che Nintendo ha registrato brevetti legati direttamente ad alcune meccaniche di gameplay, con una mossa che può aprire prospettive un po' inquietanti, considerando che la somiglianza in alcune meccaniche di gioco è elemento estremamente comune nelle produzioni videoludiche, si potrebbe dire anche alla base del sistema stesso dei generi.
Nelle ore scorse, Hoyoverse ha presentato Honkai: Nexus Anima, ovvero il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact, il quale sembra anch'esso piuttosto vicino a Pokémon come concetto e alcuni elementi del gameplay.
Anche qui troviamo creature da catturare e addestrare, oltre a cavalcature varie, tutte cose che possono potenzialmente rientrare nell'ambito dei brevetti registrati da Nintendo.
Come riferito da Mueller, proprio il sistema di cavalcatura, che consente anche di spostarsi su creature volanti, potrebbe risultare problematico perché rientra proprio nel brevetto che ha costretto Pocket Pair a modificare alcuni aspetti di Palworld.
Ovviamente si tratta di vedere se Nintendo e The Pokémon Company abbiano intenzione di agire, ma sospettiamo che un eventuale grande successo di Honkai: Nexus Anima potrebbe facilmente scatenare una situazione simile.
Secondo Mueller, la questione non è facilmente prevedibile, anche perché i brevetti registrati da Nintendo sono intrinsecamente troppo vaghi e coprono una varietà di situazioni talmente ampia da diventare di difficile interpretazione sul piano legale.