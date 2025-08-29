Dune: Awakening si aggiorna con un grande numero di novità, comprese nuove missioni della storia

Dune: Awakening è in circolazione da circa tre mesi e Funcom continua a evolvere il videogioco: ora, ha pubblicato un aggiornamento che pare essere uno dei più importanti fino ad ora.

Le novità di Dune: Awakening con la nuova patch

Ovviamente l'aggiornamento include tutta una lista di correzioni a bug e glitch, oltre che miglioramenti all'anti-cheat e alla stabilità dei server, la classica offerta di ogni aggiornamento dei giochi moderni.

Parlando però delle novità più sostanziali, iniziano svelando che ci sono nuove missioni, ovviamente sempre gradite; secondo Funcom la patch introduce "La grande convezione", una nuova storia che riparte da dove "Trova i Fremen" e "Il libro degli assassini" si erano fermati. Per ora non sappiamo cosa accade nella nuova storia e ovviamente in caso non vi faremmo spoiler.

Non è però tutto qui: viene infatti aggiunta una nuova stanza per ripersonalizzare l'aspetto del proprio personaggio (ma per ora non potete ancora cambiare il nome) che si trova nel social hub, ovvero la città di Arrakeen e il villaggio di Harko. Ovviamente il team ha sfruttato l'occasione per introdurre nuovi stili per i capelli, nuovi tatuaggi e colori.

Aggiungiamo a tutto questo anche una nuova arma (l'Adept Missile Launcher) e un'armatura esclusiva specifica per ogni addestratore, senza dimenticare poi elementi di personalizzazione per fare in modo di dare ad altre armature lo stesso stile così da essere perfettamente agghindati. Se avete già completato i contratti degli addestratori, riceverete immediatamente e automaticamente le nuove ricompense.

La versione 1.2.0.0 di Dune: Awakening include vari altri cambiamenti, compreso la possibilità di attivare il movimento automatico che automaticamente muove il personaggio o il veicolo in avanti, oltre che miglioramenti dello spazio di trasporto dei veicoli. In linea di massima è un aggiornamento con tante novità interessanti che dovrebbero far felici i fan di Dune.

