Nintendo e The Pokémon Company hanno denunciato Pocketpair, lo studio di Palworld

Pocktpair è uno studio di sviluppo cinese attivo sul mercato da qualche anno, che ha trovato il successo a inizio 2024 con il lancio di Palworld, descritto da molti come una parodia dei Pokémon , tanto da avere il nomignolo di "Pokémon con le pistole". Lanciato il 18 gennaio, ha venduto più di 15 milioni di copie su Steam e ha superato i 25 milioni di giocatori nel giro di un mese (è incluso nel servizio in abbonamento Game Pass).

Indagini concluse

The Pokémon Company ha dichiarato pochi giorni dopo l'uscita di Palworld che avrebbe "fatto indagini" su di un gioco "pubblicato a gennaio 2024" e avrebbe "adottato le misure appropriate per affrontare qualsiasi atto che violi i diritti di proprietà intellettuale relativi a Pokémon". Non nominò direttamente Palworld, ma l'oggetto delle indagini fu subito chiaro a tutti. Sembra che l'indagine si sia conclusa e che abbia portato alla decisione di avviare l'azione legale.

"La causa chiede una sentenza ingiuntiva contro la violazione e il risarcimento dei danni sulla base del fatto che Palworld, un gioco sviluppato e pubblicato dall'imputato, viola diversi brevetti", ha dichiarato Nintendo annunciando la battaglia legale.

"Nintendo continuerà a prendere i provvedimenti che riterrà necessari contro qualsiasi violazione delle sue proprietà intellettuali, incluso il marchio di Nintendo stesso, per proteggere le proprietà intellettuali sulle quali ha lavorato duramente nel corso degli anni."

Pocketpair ha dichiarato in passato che il suo gioco è più simile ad Ark Survival Evolved e Valheim che ai giochi di ruolo di Pokémon. Dopo il lancio, il CEO dell'azienda, Takuro Mizobe, affermò che Palworld aveva superato il vaglio dei suoi legali e che nessuna causa era stata intentata al team durante lo sviluppo.

Palworld è in effetti molto diverso rispetto ai giochi dei Pokémon, essendo un survival con protagonisti i Pal, che nel gameplay possono essere usati in diversi modi, amichevoli e meno amichevoli. La somiglianza tra i Pal e i Pokémon è comunque evidente, come del resto notato da chiunque abbia avuto modo di provare il gioco. Vedremo se la stessa sarà passibile di una condanna in tribunale o meno.