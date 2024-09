Minecraft presto interromperà il supporto a PlayStation VR

Mojang ha annunciato che presto interromperà il supporto al PlayStation VR di PS4 per Minecraft . A partire dagli aggiornamenti in arrivo dopo marzo 2025 , non sarà più possibile utilizzare il visore di Sony per giocare.

In compenso è in arrivo la versione nativa per PS5

L'annuncio è arrivato assieme alle note della patch 1.21.30, che recita: "La nostra capacità di supportare PlayStation VR è giunta al termine e non sarà più supportato negli aggiornamenti dopo marzo 2025."

"Dopo aver ricevuto l'aggiornamento finale, continuerete a ricevere gli aggiornamenti sulla vostra PlayStation e potrete giocare senza PlayStation VR. Da questo momento in poi potrete continuare a costruire nei vostri mondi e i vostri acquisti nel Marketplace (compresi i gettoni) continueranno a essere disponibili. Non sarà più possibile utilizzare il PlayStation VR con Minecraft perché non sarà più supportato dagli ultimi aggiornamenti."

La scorsa settimana Mojang ha confermato l'arrivo di una versione nativa per PS5 di Minecraft, i cui primi test sono iniziati lo scorso giugno con una versione in anteprima per i possesori di una copia per PS4. Verrà resa disponibile tramite un aggiornamento gratuito con i prossimi aggiornamenti, per quanto al momento non c'è una data precisa scolpita nella pietra.