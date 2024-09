Microsoft ha annunciato la versione nativa di Minecraft per PS5

Pare infine che Minecraft stia per arrivare anche su PlayStation 5 in versione nativa , dopo anni di attesa da parte della comunità. L'annuncio è stato dato da Microsoft e Mojang tramite l'account ufficiale del gioco su X, in cui è stato tracciato il futuro del gioco, quantomeno quello a breve termine.

Tutte le maggiori novità

Mojang prevede quindi di lanciare vari drop multipli gratuiti per tutto l'anno, di cambiare il formato di Minecraft Live, togliendo il voto dei mob e di, appunto, lanciare una versione nativa per PlayStation 5.

Non che fino ad ora Minecraft non fosse giocabile sulla console di ultima generazione di Sony, dato che è possibile lanciare la versione PlayStation 4 in retrocompatibilità. Detto questo, una versione nativa è sicuramente un'ottima notizia, visto che in questo modo miglioreranno le performance del gioco e gli sviluppatori potranno sfruttare meglio le caratteristiche avanzate della console, fornendo un'esperienza complessivamente migliore.

Purtroppo l'annuncio è davvero stringato e i dettagli latitano. Ciò che si può leggere sulla versione PlayStation 5 è semplicemente che "Attualmente stiamo lavorando a una versione nativa di Minecraft per PlayStation 5, perchè Minecraft è migliore quando gli amici possono giocare insieme sull'apparecchio che vogliono." Tutto qui. Si parla anche di miglioramenti all'esperienza multiplayer, con facilitazioni per trovare e collegarsi con gli amici, ma non ci sono informazioni specifiche sulla nuova versione del gioco.