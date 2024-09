I suoni ambientali di Assassin's Creed Shadows presentati in un breve video ASMR

Ubisoft ha pubblicato un breve video dedicato ai suoni ambientali di Assassin's Creed Shadows, in stile ASMR, che presenta la "voce" del Giappone feudale che farà da sfondo all'avventura di Yasuke e Naoe.

Dal cinguettio degli uccelli allo scorrere dell'acqua dalle cascate, per arrivare poi alla pioggia che cade delicatamente sul letto di un fiume e alle onde che si infrangono sulle rive, non c'è dubbio che lo scenario di Shadows sarà pronto ad avvolgerci in un'atmosfera molto particolare.

Chiaramente quello che non sentiamo in questo breve filmato sono le urla e i rimbombi della guerra: suoni che impareremo a conoscere piuttosto bene durante la campagna di questo nuovo capitolo, visto che ci troveremo a lottare per la liberazione del paese dagli oppressori.