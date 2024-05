Assassin's Creed Shadows: la data di uscita è trapelata in anticipo, lancio in autunno

Ovviamente il video non è ancora presente, visto che verrà pubblicato il 15 maggio, ma la descrizione risultava visibile online e in questa si trova scritto, in bella mostra, che la data di uscita è fissata per il 15 novembre 2024.

Non possiamo ancora prenderla come una comunicazione ufficiale vera e propria ma ci manca veramente poco: l'informazione arriva infatti dalla descrizione che risultava già presente a corredo del trailer di Assassin's Creed Shadows su YouTube, peraltro sul canale italiano della compagnia, come possiamo vedere dagli screenshot.

Un errore piuttosto clamoroso di Ubisoft ci consegna la data di uscita di Assassin's Creed Shadows in anticipo sull'annuncio ufficiale, che sarebbe dovuto arrivare in corrispondenza del trailer di presentazione: il gioco sarà disponibile il 15 novembre 2024 .

Assassin's Creed Shadows si aggiunge a un autunno molto caldo

La descrizione del canale YouTube di Ubisoft che riporta la data di uscita di Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows arriverà dunque questo autunno, salvo eventuali posticipi, piazzandosi all'interno di un periodo che sembra essere già alquanto ricco di uscite e candidandosi ad essere uno dei titoli più importanti della stagione.

Come abbiamo visto, in queste ore Ubisoft ha annunciato che il titolo conosciuto in precedenza come Codename Red si chiama in verità Assassin's Creed Shadows, e si tratta dell'atteso capitolo ambientato nel Giappone feudale, ambientazione che a lungo è stata vista dai fan della serie come una delle più interessanti.

Tra le altre informazioni, è emerso anche il fatto che si tratterà probabilmente di un gioco dedicato solo alla generazione attuale, ovvero non dovrebbe uscire su PS4 e Xbox One, cosa che segna un certo spartiacque rispetto ai capitoli precedenti ma che risulta anche comprensibile, considerando la tempistica di lancio.

Secondo quanto emerso in precedenza, Assassin's Creed Shadows dovrebbe mettere in scena la storia di due protagonisti: uno ispirato a Yasuke, il primo samurai africano realmente esistito nella storia, l'altra invece sarà una kunoichi chiamata Naoe, in base a quanto emerso dalle voci di corridoio.