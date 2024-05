Assassin's Creed Shadows, ecco un piccolo assaggio del trailer e il logo ufficiale

Si notano in lontananza un fiume e alcune risaie , un paio di ponti e delle case che appartengono probabilmente ai contadini, alcuni dei quali sono impegnati a lavorare nei campi in questo brevissimo filmato.

Ubisoft ha pubblicato un piccolo assaggio del trailer di Assassin's Creed Shadows che potremo vedere mercoledì, in concomitanza con il reveal del logo ufficiale di questo nuovo capitolo ambientato nel Giappone feudale.

Il nuovo logo

Come si può vedere dall'immagine in testa alla notizia, Ubisoft ha presentato anche il logo ufficiale di Assassin's Creed Shadows, ennesima reinterpretazione del simbolo classico degli Assassini che qui sembra disegnato come un ideogramma giapponese.

Ulteriori dettagli li scopriremo, come detto, mercoledì 15: il trailer cinematografico ci introdurrà ai personaggi e agli scenari di questo nuovo capitolo ambientato nel Giappone feudale, confermando probabilmente anche la data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S.