Homeworld 3: il trailer di lancio ricorda che il gioco è disponibile da oggi

Un look fantascientifico peculiare

Homeworld ha un look fantascientifico molto peculiare

Quello che emerge dal video è la notevole scala degli scontri, mettendo in scena battaglie spaziali tra flotte di navi dall'aspetto decisamente spettacolare, cosa che rappresenta solo una parte delle caratteristiche del gioco, che per il resto punta invece sull'azione ragionata e il ritmo compassato.

Il look lineare della tecnologia messa in scena e anche lo stile grafico adottato dal gioco contribuiscono a donare un'identità specifica a Homeworld 3, riprendendo la tradizione della serie ma anche portandola più avanti in termini di design, pur rimanendo legato alle tradizioni della serie in termini strutturali.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che Homeworld 3 riceverà molti contenuti post-lancio, gratis e a pagamento, con già una pianificazione piuttosto stabilita delle prime aggiunte in arrivo, con ulteriori dettagli sulle caratteristiche che possono essere tratti dal trailer con la panoramica del gioco pubblicato la settimana scorsa.