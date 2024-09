Homeworld 3 - Fleet Command Edition è in forte sconto per Steam su Instant Gaming

Quando aprirete la pagina di Instang Gaming vedrete che il prezzo segnalato è 36.99€: non si tratta però del vero costo del gioco, in quanto ancora non è calcolata l'IVA. Il prezzo corretto è quello che vi abbiamo indicato noi. Segnaliamo anche che il codice è per un account europeo (quindi anche italiano ) di Steam.

Che gioco è Homeworld 3

Homeworld 3 è un RTS a tema spaziale nel quale è possibile giocare sia in single player che in modalità online. Non manca poi la modalità cooperativa per tre giocatori, con una serie di sfide casuali, che fonde una struttura da roguelike al classico combattimento strategico in tempo reale di Homeworld.

Homeworld 3 in versione Fleet Command include: