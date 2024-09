Homeworld 3 cambia completamente il programma di DLC: arriveranno tutti insieme a novembre

Blackbird Interactive e Gearbox hanno deciso di cambiare completamente il programma che era stato annunciato in precedenza per DLC, aggiornamenti ed espansioni di Homeworld 3, anticipando tutte le uscite e concentrandole tutte insieme a novembre, compresi anche vari update gratis molto interessanti.

Non è stato spiegato precisamente il motivo di questo cambiamento, ma è probabile che i risultati non brillantissimi registrati finora su Steam possano aver spinto gli sviluppatori a comprimere i tempi e lanciare tutti i contenuti in maniera anticipata, come un modo per dare nuova linfa allo strategico spaziale.

Quanto Homeworld 3 è uscito, lo scorso maggio, gli sviluppatori avevano programmato una roadmap di aggiornamenti e contenuti aggiuntivi che doveva svolgersi tra la fine del 2024 e tutto il 2025, ma tale programma è stato completamente stravolto.