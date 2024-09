Freedom Wars Remastered è passato da Sony a Bandai Namco: il director svela i retroscena e un possibile seguito

Freedom Wars Remastered ha rappresentato una notevole sorpresa, con il suo annuncio arrivato all'improvviso questa settimana: non solo perché non ci si aspettava un rilancio del gioco in questione, ma anche perché evidentemente è passato da Sony a Bandai Namco in termini di publishing, con il director Takashi Tsukamoto che ha spiegato qualche retroscena sulla questione e su un eventuale seguito.

Intervistato da IGN, Tsukamoto ha spiegato che, in questi dieci anni dopo l'uscita dell'originale, giunto nel 2014 su PlayStation Vita in esclusiva, come first party pubblicato direttamente da Sony PlayStation, gli sviluppatori hanno continuato a portare avanti l'idea di un ritorno del gioco, ma che non c'è stato modo di accordarsi per ricostituire con Dimps un team per concludere il progetto.

L'idea era anche di sviluppare un seguito, o comunque avere l'opportunità di portare avanti il franchise, ma a quanto pare era complicato riuscire a ricostituire il team e metterlo al lavoro sul gioco in questione.