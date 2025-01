I voti di Freedom Wars Remastered sono positivi ma non troppo: ecco com'è andata

I voti di Freedom Wars Remastered sono positivi ma non troppo: pur senza puntare a punteggi particolarmente alti, le valutazioni espresse dalla stampa internazionale sembrano disegnare il quadro di un prodotto solido, che ripropone in maniera efficace l'esperienza action survival nata su PlayStation Vita.

GLHF on Sports Illustrated - 8

RPG Site - 8

But Why Tho? - 7,5

GamersRD - 7,5

Noisy Pixel - 7,5

Multiplayer.it - 7

Game Rant - 7

PlayStation Universe - 7

Push Square - 7

Nintendo Life - 7

Shacknews - 7

Siliconera - 7

A guardare l'elenco non vi sarà sfuggito che il voto che si ripete più spesso è il 7, che in genere viene assegnato ai giochi validi ma al contempo viziati da qualche problema difficile da ignorare, in questo caso la mancanza di una personalità ben marcata.