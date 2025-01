Transformers: Reactivate è stato cancellato, Splash Damage annuncia licenziamenti

Splash Damage ha annunciato che Transformers: Reactivate è stato cancellato e che lo studio dovrà ridurre il proprio personale, effettuando dunque un numero imprecisato di licenziamenti, al fine di rifocalizzarsi su altri progetti.

"Oggi abbiamo una notizia molto difficile da condividere con voi: è stata presa la decisione di terminare lo sviluppo di Transformers: Reactivate", si legge nel messaggio che Splash Damage ha pubblicato sui social. "Ciò significa che ridurremo il nostro personale per concentrarci su altri progetti."

"Purtroppo, nonostante gli sforzi, un certo numero di ruoli all'interno dello studio sono ora potenzialmente a rischio di licenziamento. Questa decisione non è stata presa alla leggera ed è un momento difficile per lo studio e per il nostro personale."

"Vogliamo ringraziare il team che ha lavorato a Transformers: Reactivate per la sua dedizione e passione. Hasbro è stato un partner incredibile e solidale, e speriamo di poter lavorare ancora con loro. Ai numerosi fan: il vostro entusiasmo e il vostro sostegno ci hanno aiutato a continuare."

"Anche se è doloroso non poter completare lo sviluppo del gioco, dover dire addio ad amici e colleghi lo è ancora di più. Ci impegniamo quindi a fare tutto il possibile per aiutarli a superare questo periodo difficile."

"Allo stesso modo, provvederemo a prenderci cura di coloro che resteranno con noi per costruire una Splash Damage più forte per il futuro."