Transformer Reactivate: teaser trailer ai The Game Awards 2022

Transformer Reactivate è il nuovo gioco di Splash Damage per Hasbro, presentato con un teaser trailer in occasione dei The Game Awards 2022. Del gioco non si è visto praticamente nulla, ma visto il soggetto immaginiamo che molti fan del franchise saranno stati comunque incuriositi.

Vediamo il filmato:

The Game Awards è l'evento annuale organizzato e condotto da Geoff Keighley che ha preso il ruolo della notte degli Oscar del videogioco. Ogni anno è l'occasione non solo per premiare i giochi più in vista prodotti dall'industria, ma anche per annunci di alto livello.