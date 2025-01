Dopo la cancellazione, emerso online un video di gameplay di Transformers Reactivate

Si tratta di un filmato di sei minuti e mezz o che svela come sarebbe stata l'esperienza finale, che appare in un avanzato stato di sviluppo, nonostante la presenza di moltissimi elementi ancora provvisori. Stando ai watermark, il video è stato registrato il 28 marzo 2023.

Tanta azione

Nel video possiamo vedere il giocatore guidare un autobot, sia in forma di robot che di auto (le trasformazioni avvengono in tempo reale), mentre combatte contro un certo numero di nemici. Naturalmente non è stato svelato chi ha fornito il video all'account @DpzLuna su X, ma è facile immaginare che sia stato uno sviluppatore amareggiato dall'intera situazione, che ha voluto far emergere Transformers Reactivate, fiero di quanto fatto finora.

Splash Damage di suo ha dichiarato che l'azienda si "rifocalizzerà" su alcuni dei suoi altri progetti. "Anche se non poter vedere il gioco arrivare al lancio fa male, dover dire addio ad amici e colleghi è ancora più difficile," ha scritto la compagnia. "Ora siamo concentrati nel fare tutto il possibile per supportarli in questo duro momento, così come ci impegniamo a prenderci cura di coloro che rimarranno con noi mentre costruiamo un futuro più solido per Splash Damage." Transformers Reactivate fu annunciato l'8 dicembre 2022, e da allora si è saputo molto poco del gioco. Al momento non è stato chiarito a quanto ammontano i licenziati.