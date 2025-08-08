GTA 6 non è un successo assicurato, l'editore si guarda alle spalle e "corre spaventato"

GTA 6 arriverà nel maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X|S e sarà un enorme successo : lo sanno tutti e tutti lo danno a dir poco per scontato, perché dopo quanto fatto con GTA 5 è ovvio che Rockstar Games non può fallire, giusto? Forse, ma non tutti la pensano così, in primis l'editore Take-Two Interactive.

GTA 6 non è un successo assicurato, per Take-Two Interactive

"Non dormiamo sugli allori", ha spiegato Zelnick, "non crediamo che il successo sia garantito. Ci guardiamo sempre alle spalle e stiamo correndo spaventati. Credo fortemente che l'arroganza sia il nemico del successo continuo. Sappiamo che nei prossimi due, tre, cinque, dieci anni ci saranno una serie di nuovi giochi e magari persino nuovi formati".

Ovviamente, Take-Two Interactive non punta tutto su GTA 6: dispone di molteplici IP, come BioShock (anche se ora sta facendo fatica), Borderlands, Civilization, WWE 2K, NBA 2K e svariati giochi per dispositivi mobile. Anche se GTA 6 non vendesse quanto previsto, ci sono altri nomi che porteranno introiti. Ciò detto, l'opera di Rockstar Games rimane una macchina stampa soldi e, considerando quanto visto fino a questo punto, pare difficile fallisca in pieno ma non è impossibile.

Zelnick ha poi chiuso il discorso affermando: "La nostra strategia in tre parti consiste nell'essere i più creativi, i più innovativi e i più efficienti in questo mercato. Dobbiamo innovare se vogliamo continuare a essere i leader".