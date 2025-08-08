BioShock 4 rischia di essere cancellato? Take-Two Interactive parla del proprio approccio allo sviluppo

Considerando che - secondo i report - BioShock 4 ha fallito una revisione interna e che il capo dello studio - Kelley Gilmore - è stato allontanato, la situazione non pare promettere molto bene e i fan iniziano a temere che l'editore Take-Two Interactive possa cancellare il tutto .

La saga di BioShock è tanto amata quanto, pare, complessa da sviluppare. Ogni capitolo ha avuto le proprie difficoltà, ma pare che il quarto della serie in sviluppo presso il team Cloud Chamber voglia vincere questa sfida. Sono circa dieci anni che i lavori sono in corso dietro le quinte e ancora non abbiamo un'idea precisa di cosa aspettarci.

Le parole di Zelnick sulla pubblicazione di BioShock 4

Zelnick ha risposto: "Sarà pubblicato. Possono dirlo con il cuore in mano, senza dubbi. Non parliamo di quanto lunghi siano i cicli di sviluppo. Abbiamo avuto dei momenti positivi e dei momenti negativi lungo il percorso, questo è vero, e abbiamo fatto dei cambiamenti nella leadership dello studio."

"Ciò detto, abbiamo grandi aspettative da soddisfare con BioShock grazie all'eredità di Ken Levine, l'eredità di ciò che c'è stato prima e che ha avuto grande successo. Dobbiamo fare in modo che sia un'esperienza fedele al DNA di BioShock e al tempo stesso un enorme passo in avanti. Si tratta di una grande sfida. Crediamo di essere all'altezza della sfida, ma il processo non è sempre stato senza intoppi".

Ricordiamo che nello stesso report, che potete leggere nella nostra notizia dedicata, a inizio anno sarebbe anche stato cancellato un remake dell'originale BioShock: 2K Games ha solo confermato che BioShock 4 è "un buon gioco" ma deve diventare "un grande gioco".

Il franchise di BioShock è fermo dal 2013 con la pubblicazione di BioShock Infinite. Si era parlato anche di un film, ma per il momento nulla si è manifestato. Nel frattempo, Ken Levin lavora con il team Ghost Story a Judas, sempre pubblicato da Take-Two Interactive: non c'è però ancora una data di uscita.