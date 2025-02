Nintendo Switch 2 riceverà giochi come GTA 6 e Borderlands 4? Take-Two parla del supporto alla console

Take-Two Interactive - compagnia madre di Rockstar Games, 2K Games e non solo - non pare ancora pronta a confessare un chiaro amore per la nuova console, ma certamente le parole del CEO, Strauss Zelnick, sembrano promettenti.

Le parole di Zelnick su Nintendo Switch 2

Zelnick ha affermato, durante una riunione finanziaria: "Abbiamo un rapporto di lunga data con Nintendo e abbiamo sostenuto la piattaforma quando aveva senso per la singola uscita. In passato, le piattaforme Nintendo erano orientate al pubblico più giovane e questo si rifletteva nel nostro programma di uscite."

Sid Meier's Civilization VII è disponible anche su Nintendo Switch, con le sue metropoli

"Oggi, con Switch e potenzialmente Switch 2, il dispositivo Switch può supportare qualsiasi pubblico. Come avrete notato, Civilization 7 è ora disponibile su Switch. Anche se non abbiamo nulla di specifico da riferire, ci aspettiamo di supportare pienamente Switch."

Uno dei problemi potrebbe essere legato alla potenzia hardware della nuova console, ovviamente. I titoli di punta di Take-Two tendono a mirare a una qualità grafica elevata e non è sempre semplice adattare un videogioco per un hardware tecnologicamente arretrato. Anche se GTA 6 non pare probabile per Nintendo Switch 2, GTA 5 potrebbe trovare invece un nuovo spazio dove fiorire. Non che ne abbia bisogno, visti i nuovi traguardi di vendite raggiunti.