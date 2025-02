Le vendite di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 hanno raggiunto nuovi traguardi

Per quanto riguarda Grand Theft Auto V, il publisher ha parlato di un trimestre molto forte per la piattaforma GTA Online , spinta dall'aggiornamento Agents of Sabotage, che ha visto un incremento degli abbonamenti a GTA+ pari al 10% su base annua.

Un 2025 entusiasmante

Contestualmente alla conferma del periodo di uscita di GTA 6, Take-Two si è detta davvero entusiasta in merito ai titoli in arrivo nel corso di quest'anno: dall'appena pubblicato Sid Meier's Civilization 7 a PGA Tour 2K25 e WWE 2K25, passando per Mafia: The Old Country e Borderlands 4.

"Siamo estremamente ottimisti per quanto concerne il potenziale commerciale di questi giochi e crediamo avranno un effetto trasformativo a lungo termine tanto sulla nostra attività quanto sull'intera industria videoludica", ha dichiarato Take-Two.

L'azienda si è quindi detta davvero fiduciosa circa le sue possibilità di stabilire un record di ordini netti nel corso degli anni fiscali 2026 e 2027: inutile precisare che GTA 6 svolgerà un ruolo fondamentale all'interno di queste strategie.