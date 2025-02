Il periodo di uscita di GTA 6 è stato confermato da Take-Two

"Quindi sì, siamo tutti spaventati e ci guardiamo alle spalle di continuo, consapevoli che la concorrenza non sta ferma a dormire . Tutta la nostra organizzazione è su di giri."

"Credo che GTA 6 sia molto atteso, sia internamente che esternamente", ha continuato Zelnick. " Sappiamo che Rockstar ricerca la perfezione e non rivendico mai un successo prima che si verifichi, anzi sono solito dire che l'arroganza è nemica del successo."

Sembra dunque che il gioco non subirà rinvii, o quantomeno al momento pare che i lavori procedano come da programma. " Il rischio di uno slittamento esiste sempre ", ha detto il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, aggiungendo però che l'azienda è fiduciosa che la finestra di lancio verrà rispettata.

Un progetto dal potenziale sconfinato

Mentre i fan formulano teorie sulla data del secondo trailer di GTA 6, Take-Two ha fornito importanti rassicurazioni in merito al periodo di uscita del nuovo episodio della serie, e per il momento, in mancanza di ulteriori dettagli, dovremo farcele bastare.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Purtroppo Rockstar Games è nota per la sua tendenza a rinviare i giochi e dunque la possibilità che Grand Theft Auto VI venga rimandato esiste, come ha giustamente spiegato Zelnick. Tuttavia fa senz'altro piacere sapere che lo sviluppo sta procedendo senza intoppi.