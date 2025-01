La data del 2° trailer di GTA 6 è di nuovo al centro delle teorie dei fan, basate su una immagine ufficiale

No, Rockstar Games e Take-Two non hanno ancora mostrato un nuovo trailer di GTA 6 e non hanno ancora annunciato la precisa data di uscita del videogioco. Questo ovviamente non ferma i videogiocatori. Dopo mesi di speculazioni, ipotesi e teorie del complotto che si sono rivelate un buco nell'acqua, la community del videogioco non si arrendere e trova nuovo vigore. I fan hanno infatti trovato un possibile nuovo riferimento all'interno di una immagine pubblicata da Rockstar Games.