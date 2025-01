GTA 6 costerà 110€ al lancio? Sicuramente costerà anche di più

Onestamente non crediamo che Take-Two farà mai qualcosa del genere e non perché non voglia guadagnare di più o pensi a chi non ha molti soldi in tasca.

In questi giorni si discute molto, come già successo in passato, del fatto che GTA 6 potrebbe essere l'occasione giusta per l'industria di superare il prezzo degli 70$/80€ a videogioco e aumentarlo fino a 100$/110€ .

I videogiochi non hanno un singolo e definitivo prezzo

GTA 6 arriverà nel 2025 e costerà 80€. Costerà probabilmente anche 90€ o forse 100€. Sicuramente anche 150€. O magari 118,96€. Dipende e non dalla scelta di Take-Two (l'editore del videogioco), ma del videogiocatore. Dobbiamo infatti ricordare che oramai i videogiochi non hanno un prezzo unico, per svariate ragioni.

Primo, il prezzo di un gioco non è "il prezzo" di un gioco. Il prezzo di un gioco è "il prezzo al lancio" di un gioco. Sappiamo che è difficile resistere alle volte, ma nessuno di noi è obbligato a comprare i videogiochi al momento dell'uscita. Sì, con i titoli online è un po' più necessario e se si ama essere parte attiva di una comunità diventa complicato se non si rimane al passo con gli altri. Ciò detto, i giochi calano di prezzo, ci sono sconti e vi sono intere compagnie (Capcom, per dire) che ufficialmente adottano strategie aggressive con l'abbassamento dei prezzi per aumentare le unità piazzate, anche con giochi di successo (come Monster Hunter, per rimanere in tema Capcom).

Secondo, il prezzo di un gioco al lancio non è uno solo. Oramai è scontato trovare almeno una edizione speciale digitale, forse anche due, più una o due edizioni speciali fisiche a prezzi notevoli e tiratura alle volte limitata. Come ci spiega l'analista Mat Piscatella di Circana, "le edizioni speciali, le edizioni da collezione, le edizioni oro/argento, eccetera eccetera alzano il prezzo base del gioco, e un'alta percentuale di acquirenti D1 si butta su queste edizioni a prezzi elevati."

Terzo, il prezzo di un gioco al lancio non è l'unico prezzo. Oramai tanti videogiochi monetizzano sulle microtransazioni, sulle valute in-game (e GTA Online lo fa con grandi risultati), con espansioni, pass battaglia, skin, casse premio e via dicendo. Il prezzo di un videogioco al lancio è solo l'inizio dei guadagni.

In breve, dal nostro punto di vista GTA 6 non ha bisogno di ottenere la pubblicità negativa di un aumento del prezzo minimo di lancio, perché Take-Two potrà tranquillamente piazzare una versione base a 80€, proporre una versione Digital Deluxe a 110€ e poi iniziare a decidere sotto quale materasso nascondere i soldi delle microtransazioni. Crediamo che finirà i materassi di tutto il mondo entro le prime 48 ore.