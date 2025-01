Kingdom Come: Deliverance 2 presenta espansioni e contenuti post-lancio pianificati con un trailer dedicato

Come è ormai standard per le produzioni di maggiore calibro, anche Kingdom Come: Deliverance 2 ha una sua roadmap già pianificata di espansioni e contenuti post-lancio, che accompagneranno gli utenti ed amplieranno il gioco anche nei mesi successivi all'uscita sul mercato, e possiamo vederne già alcuni in questo trailer dedicato.

Alcuni di questi contenuti saranno gratuiti, mentre altri verranno distribuiti come espansioni a pagamento all'interno di un ampio Expansion Pass che punta a far proseguire la storia di Henry anche oltre i confini standard del gioco, andando ad esplorare diversi aspetti del protagonista e del mondo di Kingdom Come: Deliverance 2.

Anche il primo capitolo, in effetti, aveva ospitato diverse aggiunte dopo il lancio originale, dunque la caratteristica rappresenta un po' una tradizione per la serie in questione.