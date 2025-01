Eternal Strands, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. e Orcs Must Die! supporteranno NVIDIA DLSS

Forti di un set di poteri magici e di un ampio arsenale di armi incantate, ci troveremo ad affrontare avversari sempre più forti nell'ambito di combattimenti che potranno godere di una fluidità assoluta grazie a DLSS Super Resolution e Frame Generation dal day one, con l'aggiunta di NVIDIA Reflex per un aumento della precisione.

Mentre cresce l'attesa per il lancio di DLSS 4 , fissato al 30 gennaio, NVIDIA ha annunciato nuovi giochi che supporteranno il DLSS fra pochi giorni: si tratta di Eternal Strands, Virtua Fighter 5 R.E.V.O., Orcs Must Die! Deathtrap e Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Gli altri giochi

Disponibile anch'esso dal 28 gennaio, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. è la nuova edizione del leggendario picchiaduro a incontri firmato SEGA, che ci vedrà combattere online con il supporto del Rollback Netcode per una latenza ridotta al minimo. Questa versione è dotata di una grafica a 4K e sarà compatibile dal day one con DLSS Super Resolution per prestazioni straordinarie.

Jotunnslayer: Hordes of Hel: Jotunnslayer: Hordes of Hel si presenta invece come un survival in stile roguelike a base di orde, ambientato nei regni della mitologia norrena: disponibile ora in Accesso Anticipato, il gioco supporta DLSS Super Resolution per un'esperienza davvero fluida e convincente.

In arrivo il 28 gennaio, Orcs Must Die! Deathtrap è infine l'ultimo episodio della serie tower defense a base di azione diretta e trappole mortali con cui dovremo fermare l'avanzata di interminabili orde di orchi: un'impresa che risulterà meno gravosa grazie a DLSS Super Resolution e DLAA dal day one.