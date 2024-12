Virtua Fighter 5 R.E.V.O. ha una data di uscita annunciata e una beta aperta disponibile da ora

Con la recente presentazione organizzata da Sega è stata annunciata anche la data di uscita di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. che arriverà su PC il 28 gennaio 2025 al prezzo di 19,99$, in base a quanto riferito nelle ore scorse, con la possibilità di prenotare il gioco sfruttando uno sconto del 20%.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. era stato annunciato per PC il mese scorso e ha ora un giorno di lancio ben fissato. Si tratta di un'evoluzione di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown per PS4, il quale contestualmente riceverà anche un update gratuito in grado di introdurre diversi cambiamenti attraverso il grosso aggiornamento alla Versione 2.0.

Per rimanere sulla serie in questione, proprio nella nottata di ieri, durante i The Game Awards 2024, Sega ha annunciato un nuovo Virtua Fighter che non ha ancora un nome preciso ma si presenta come la nuova evoluzione del picchiaduro storico della compagnia, questa volta sviluppato dall'RGG Studio, gli autori della serie Yakuza/Like a Dragon.