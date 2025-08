Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ha una data di uscita, arriverà in ritardo su Nintendo Switch 2

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato la data di uscita di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Questa nuova edizione del picchiaduro sarà disponibile dal 30 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam. È in programma anche una versione Nintendo Switch 2, ma arriverà in ritardo rispetto alle altre piattaforme e al momento non ha una periodo di lancio preciso.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage introduce la nuova modalità "World Stage", una modalità per giocatore singolo in cui si affrontano tornei in tutto il mondo. Leggendari giocatori reali appariranno come avversari controllati dalla CPU. Inoltre, Dural sarà disponibile come personaggio giocabile tramite contenuto scaricabile a pagamento, permettendo ai giocatori di controllare il misterioso boss finale del gioco (ma non può essere utilizzato nei tornei ufficiali).