Il film Pokémon 2 – La forza di uno ora è gratis su YouTube in italiano

Non avete piani per il fine settimana o cercate il film perfetto da guardare con gli amici? Buone notizie: The Pokémon Company ha reso disponibile Pokémon 2 - La forza di uno su YouTube, gratuitamente e con il doppiaggio originale in italiano.

Questo regalo sembra far parte di un'operazione nostalgia da parte della compagnia, che il mese scorso aveva già rilanciato la prima pellicola della serie, Mewtwo contro Mew. Se siete interessati, lo trovate a questo indirizzo. Vi consigliamo di non rimandare troppo la visione: non è chiaro per quanto tempo il film resterà online, e come il precedente potrebbe essere rimosso nel giro di poche settimane.