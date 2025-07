Mewtwo contro Mew: il primo film Pokémon è gratis su YouTube doppiato in italiano

La storia di Mewtwo

Pubblicato in Giappone a luglio 1998 e arrivato in Italia due anni dopo, Mewtwo contro Mew segue le vicende di un misterioso e potentissimo Pokémon creato in laboratorio dal Team Rocket: Mewtwo. Frutto di un esperimento genetico basato sul DNA del leggendario Mew, Mewtwo inizia a mettere in discussione il proprio ruolo nel mondo e il significato stesso dell'esistenza, sua e dei Pokémon in generale.

Nel tentativo di trovare risposte e affermare la propria visione, Mewtwo orchestra un piano per creare potenti cloni dei Pokémon degli Allenatori, con l'intento di riequilibrare quella che considera una disparità tra umani e Pokémon. Per farlo, attira con l'inganno alcuni tra i migliori Allenatori, tra cui Ash, Misty e Brock, invitandoli su un'isola misteriosa per partecipare a un "test" che si rivelerà molto più profondo e pericoloso di quanto immaginino.

Che ne pensate, approfitterete dell'iniziativa di Pokémon TV per guardare o riscoprire il primo film dei Pokémon durante il fine settimana?